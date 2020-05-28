Doğum yapan kadını aracından attı

Kocaeli Çayırova'da doğum yapmak üzere olan kadın, taksicinin doğum başlayınca kendisini araçtan atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Hastaneye kaldırılan kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. O taksici ise gözaltına alındı.

NTV Haber 28.05.2020 - 18:41 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 18:48

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