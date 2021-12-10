Doğuş Grubu'na prestijli ödül

Doğuş Grubu dünyanın en prestijli insan kaynakları ödüllerinden, Londra merkezli, “Yurtdışından En İyi İnsan Kaynakları Stratejisi” kategorisinde ödül aldı. Ödül, grubun 2,5 senedir yürüttüğü “Doğuş 3.0 Kültür Dönüşümü” projesine verildi. Haber: Pınar İlik Üçer, Kamera: Cumhur Çatkaya
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