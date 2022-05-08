Doğuştan iki kulağı olmayan Alperen’e 3 boyutlu yazıcıyla kulak yapıldı
İzmir’de doğuştan iki kulağı olmayan 4 yaşındaki Alperen Çelik ilk kez ‘Anne’ dedi. Alperen’e Amerika’da üç boyutlu yazıcıyla sol kulak yapıldı. Sesleri duyup konuşmaya başlayan Alperen’in söylediği ilk sözcüklerden biri ‘Anne’ oldu. Alperen’in annesi, sağ kulak ameliyatı için maddi destek istiyor.
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Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 12:46| Son Güncelleme : 08.05.2022 - 13:03
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