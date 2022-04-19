Doktor, kargo çalışanlarına böyle saldırdı

Bartın’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktor M.S.S., kargosunun durumunu sormak için gittiği kargo firmasında çalışanlara saldırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda doktor, ikisi kadın dört kişiye saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.S.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 14:34 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 14:47

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