Doktor, kargo çalışanlarına böyle saldırdı

Bartın’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktor M.S.S., kargosunun durumunu sormak için gittiği kargo firmasında çalışanlara saldırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda doktor, ikisi kadın dört kişiye saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.S.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.