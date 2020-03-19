Doktor Mesut Yılmaz anlattı: Maske takmak virüsten korur mu?
Maske takmak virüsten koruyor mu, korumuyor mu? El temizliği neden önemli? Medipol Hastanesi'nden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Mesut Yılmaz, bir video çekip yayınladı. O video sosyal medyanın en çok izlenenlerinden biri oldu.
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19.03.2020 - 15:45| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 16:17
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