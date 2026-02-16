Doktor önerisiyle başlayan kedi sevgisi 40 kedilik yuvaya dönüştü

Kırklareli'nde yaşayan Mukaddes ve Yüksel Balcı çifti, down sendromlu ve gelişim geriliği olan çocuklarının rehabilitasyonu amacıyla sahiplendikleri bir kediyle başlayan hayvan sevgilerini büyüterek evlerini sahipsiz kedilere açtı. Avusturya’dan memleket hasretiyle 2021 yılında Türkiye'ye dönerek kent merkezine bağlı Demircihalil köyünde bahçeli müstakil bir ev yaptırıp burada yaşamaya başlayan Balcı ailesi, buradaki yaşam alanlarını sahipsiz kedilere de açarak çok sayıda kedinin bakımını üstlendi.