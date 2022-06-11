Doktor 'şok geçirmesi lazım' dedi akrabaları silahlı saldırı düzenledi
Esenyurt'ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktoru "Şok geçirmesi lazım" deyince akrabaları kadına, kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı.
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DHA 11.06.2022 - 10:47| Son Güncelleme : 11.06.2022 - 10:51
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