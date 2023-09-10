Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi; savcı tutuklama talep etti: O anlar kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, epilepsi rahatsızlığı için rapor almak amacıyla hastaneye giden Soner K., tartıştığı doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hak ediyorsunuz dayağı." deyince gözaltına alındı. Soner K.'nin serbest bırakılmasına itiraz eden savcı tutuklu yargılanmasını istedi. Hastanede Soner K. ile doktor arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerası ile görüntülendi.
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