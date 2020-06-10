Doktorlara demir çubukla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, doktorlara demir çubukla saldırdı. Doktorlardan biri o anları görüntüledi. Tehditler savurarak sağlık ocağından ayrılan saldırgan kısa süre sonra gözaltına alındı. İşte o anlar...

NTV 10.06.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:14

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