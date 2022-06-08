Doktoru dövüp silah çeken saldırgan gözaltında

Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt, çocuk hastanın yakını tarafından önce dövüldü, ardından silahla tehdit edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruk atan, silah doğrultarak tehdit eden F.Ç. ile akrabası M.Ç. güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Boğazında et parçası kalan çocuğa gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Dr. Ülgüt ‘‘Çocuğu başka bir hastaneye sevk ediyorduk. Bir anda silahına sarıldı. Neyse ki daha kötü bir şey yaşanmadı’’ dedi. Gözaltındaki F.Ç. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi.
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