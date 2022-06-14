Dolandırıcıların sıra dışı oyunu

İstanbul’da Kamerun uyruklu dolandırıcılar, siyaha boyanmış kağıtları dolara dönüşeceği iddiasıyla sattılar. Bunun için de sihirbazların yöntemini yani el çabukluğunu kullandılar. Yakalanan zanlıların evinde yapılan aramada, 75 milyon liraya karşılık gelen sahte döviz ele geçirildi. (Haber:Tugay Saday)
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