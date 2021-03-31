Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sosyal medya hesabını ele geçirip kripto parada kazanç vaadi
Dolandırıcılar yeni bir yöntemle bir kez daha gündemde... Önce takipçisi çok olan sosyal medya hesaplarını ele geçiriyorlar ardından bu kişinin arkadaşlarından ‘sanal para birimlerinde yüksek kazanç’ vaadiyle para istiyorlar. Arkadaşına para gönderdiğini düşünenlerse dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Fotoğrafçı Hakan Bayraktar, cep telefonuna gelen bir mesajla neler yaşadığını anlattı. (Haber:Tamer Oskay Kamera:Ertan Erdinç)
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NTV 31.03.2021 - 13:03| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:23
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