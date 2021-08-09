Dolandırıcının arabasını taş yağmuruna tuttu: 36 bin dolar

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia ettiği adamın arabasını taş yağmuruna tuttu. Öfkeli kadın, park halindeki araca taşları ‘‘36 bin dolar’’ diye bağırarak fırlattı. Bir süre sonra öfkesi yatışan kadın, yanındaki kişiyle birlikte aracına binip uzaklaştı.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 10:18 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 10:25

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