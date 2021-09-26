Dolandırılan taksici kalp krizi geçirdi: Polis hayata döndürdü
İstanbul’da taksici Cafer Koruyan, Esenyurt’tan Sultangazi’ye 3 yabancı yolcu götürdü. Ancak yolcular para ödemeden kaçtı. Koruyan, yolda gördüğü polisten yardım istedi. Polis ve arkadaşı araca henüz binmişlerdi ki, taksici kalp krizi geçirdi. Polis memuru otomobili durdurduktan sonra taksiciyi araçtan indirdi ve 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cafer Okuyan, polis memuru sayesinde hayata tutundu.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.09.2021 - 15:20| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 15:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.