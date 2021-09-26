Dolandırılan taksici kalp krizi geçirdi: Polis hayata döndürdü

İstanbul’da taksici Cafer Koruyan, Esenyurt’tan Sultangazi’ye 3 yabancı yolcu götürdü. Ancak yolcular para ödemeden kaçtı. Koruyan, yolda gördüğü polisten yardım istedi. Polis ve arkadaşı araca henüz binmişlerdi ki, taksici kalp krizi geçirdi. Polis memuru otomobili durdurduktan sonra taksiciyi araçtan indirdi ve 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cafer Okuyan, polis memuru sayesinde hayata tutundu.

NTV 26.09.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 15:29

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