24 yaşındaki Ece Deniz'in dudağı dolgu sonrası bu hale geldi (250 bin liralık dava açtı)
Dudak dolguları son zamanlarda kadınların duduklarını kaybetmelerine bile neden olabiliyor. Özellikle merdivenaltı yapılan dolgularda problemler yaşanıyor. En son haber İstanbul'dan. Bu kez iddiaya göre, Ece Deniz adlı kadın dudak dolgusunu yüzlerce hastası olan ve resmi olarak çalışan bir estetik cerrahını yaptırdı. Dolgudan sonra Ece Deniz'in dudakları şişti ve iltihaplandı ve söylediğine göre bir türlü iyleşmiyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
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