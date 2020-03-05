Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı"
İdlib'de yaşanan gelişmeler İstanbul'da bir konferansta tartışıldı. Toplantının en dikkat çeken ismi, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey idi. Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerini gündeme getirdi. "Bu Amerika-Türkiye ilişkilerinde temel sorun" dedi. İşte ayrıntılar...
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NTV 05.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 15:59
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