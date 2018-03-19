Dolmabahçe-Levazım tünelinin giriş ve çıkışı havadan görüntülendi

İBB tarafından yapımına başlanan ve İstanbul trafiğine soluk aldırması planlanan Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünelin çalışmalarını drone ile görüntülendi. Tünelin yapımı sürerken, Levazım- Baltalimanı-Ağazağa tünelleri için de ihale aşamasına gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yürütülüyor. İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan tünel, Maçka Parkı’nda bulunan Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Kentsel Park Alanı’nda son bulacak.