Dolmabahçe Sarayı'nda virüs temizliği

Dünyayı tehdit eden ölümcül virüs Türkiyede henüz görülmedi. Tüm yetkili birimler yoğun bir mesai veriyor. Önlemler daha da artırıldı. Hergün binlerce kişinin ziyaret ettiği müzeler de önlem alınan yerler arasında. Son olarak Dolmabahçe Sarayı ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yetkililer uyarıyor. Bu çalışmalar kadar kişisel temizliğe dikkat edilmesi hastalığa karşı alınacak en önemli önlemler arasında.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.