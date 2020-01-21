Dolmabahçe Sarayı'nın onarımında yeni sürpriz

Dolmabahçe Sarayı'nın bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında, sarayın yapım aşamasında yer alan ustalara ait bazı izler bulunmuştu. Şimdi ise, 1910'lu yıllara ait olduğu tahmin edilen gazete kupürleri bulundu. Duvarda, boya katmanları altından çıkan bir erkek portresi ise en ilginç keşif. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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