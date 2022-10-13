Dolmuşa sığmayan iki yolcu araçtan sarktı

İstanbul Güngören’de seyir halindeki bir dolmuş o kadar doluydu ki, iki kişi araçtan sarkarak yolculuk yaptı. Hemen arkadaki sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, kapıdan sarkan yolcunun büyük bir poşet taşıdığı görülüyor. Diğer eliyle dolmuşun demirini tutan yolcunun hemen önünde de yaşlı bir adam daha yolculuk yapıyor. İşte trafikte ‘pes’ dedirten o anlar...
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