Domuz eti tartışması: Köfteci Yusuf resmen Bakanlık listesine girdi
Gıda denetimlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilen "Köfteci Yusuf" adlı firmadan açıklama geldi. Ürünlerde domuz eti kullanılmadığı ve firmaya kumpas kurulduğu belirtildi. Bu açıklamadan kısa süre sonra tağşiş yapılan gıdalar sitesi güncellendi. "Köfteci Yusuf" adlı işletme, bu kez başka bir şubesinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle bir kez daha listeye girdi.
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