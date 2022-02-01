Domuzdan kaçan genç arabanın üstüne çıktı

Giresun’da anneannesine giderken bahçede domuzla karşılaşan bir genç otomobilin üstüne çıktı. Anneannesinin pencereden ‘domuz var’ diye bağırdığını anlatan Uğur Yetkin ‘‘İlk defa domuz görüyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Baktım teli yırttı geliyor, ben de kaçıp arabanın üstüne çıktım’’ dedi.
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