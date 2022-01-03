Donan derede Eskimo usulü balık avı

Hakkari’nin Yükseova ilçesinde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlayarak geçimlerini sağlıyor. –20 derecede buz tutumuş Büyükçay Deresi’ni balta ile kıran balıkçılar, ağlarla balık avlamaya çalışıyor. Geçimini balık avlayarak sağladığını anlatan Adnan Taşkın, ‘’30-40 kg arasında balık avlayabiliyoruz. Zor oluyori ellerimiz çok üşüyor ama ekmek paramızı yıllardır böyle kazanıyoruz’’ dedi.
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