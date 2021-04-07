Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

İstanbul Kağıthane’de önceden husumetli olduğu şahısla karşılaşan 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV 07.04.2021 - 11:49 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 12:06

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