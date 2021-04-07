Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

İstanbul Kağıthane’de önceden husumetli olduğu şahısla karşılaşan 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.04.2021 - 11:49| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 12:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.