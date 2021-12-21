Döner kapıya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İstanbul Kartal’da bir binanın döner kapısına sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti. İtfaiyeden önce kediyi kurtarmaya çalışan bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde itfaiye erinin ‘‘Ne oldu adam sana, ne oldu geldik’’ diye seslendiği duyuluyor. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan kedi veterinere götürüldü.
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