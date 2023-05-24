Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle dönerci dükkanını pompalı tüfekle kurşunladı. Olay sırasında çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar korku anlar yaşadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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