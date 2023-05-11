Dönüş yapan otomobil, karşıya geçmek için bekleyen yayayı altına aldı

Antalya'da karşıdan karşıya geçmek için refüjün bulunduğu kısımda bekleyen kişiye, dönüş yapmakta olan bir otomobil çarpıp ön lastikleriyle üzerinden geçti. Kazayı fark eden sürücü, aracını geri vitese takıp hareket ettirdiğinde ise ikinci kez lastikler yaralı adamın üzerinden geçti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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