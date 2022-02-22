Dört kapı ile etrafını çevirdiler

İstanbul Avcılar’da kaldırımdaki bir ağaç, mahalle sakinleri tarafından kapı ile korumaya alındı. Kentsel dönüşüm için boşaltılan bina, çevresinde herhangi bir önlem alınmadan yıkımına başlandı. Çevredekiler de yıkım çalışmalarından zarar görmemesi için ağacın etrafına dört kapı yerleştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:35 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 12:40

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