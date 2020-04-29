Dört Türk şirketi bir araya geldi: Bir ayda solunum cihazı ürettiler
Virüs salgını nedeniyle solunum cihazları büyük önem kazandı. 1 ay gibi kısa bir sürede yerli solunum cihazının seri üretimine başlandı. Yurtdışında 15 bin dolar olan cihazı 6 bin dolara imal edildi. Cihazlar, Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan fabrikada 7 gün 24 saat esasına göre üretiliyor.
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NTV 29.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 13:15
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