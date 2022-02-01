Dövdükleri hırsızı ellerinden kaçırdılar

İstanul Güngören'de iddiaya gööre hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından sopalarla öldüresiye dövüldü. Yediği feci dayağın ardından gençlerin elinden kurtulan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberler - NTV 01.02.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 10:37

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