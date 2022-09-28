Dövülüp yol ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti
Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce dövülüp yol ortasında baygın halde bırakılan gencin üzerinden taksi geçti. Görgü tanıkları, gencin iki araçtan inen kalabalık bir grup tarafından dövüldüğünü anlattı. Polis, taksi şoförü H.Ü.’yü gözaltına alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Bu sabah son yolculuğuna uğurlanan 30 yaşındaki Çağrı Aktaş’ın bir hafta önce babasını hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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