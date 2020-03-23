Dr. Gülseren Budayıcıoğlu: Bana bir şey olmaz diye düşünen kesim, virüsten en çok korkan kesim
Sosyal medyanın kullanım sıklığına bakıldığında, insanların sürekli corona virüs salgını hakkında doğru yanlış birçok bilgiye maruz kaldığını görebiliyoruz. Konu hakkında paylaşılan görseller ve yazılan yazılar insanlar üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, panik ve endişe uyandırırken; fobiler, uyku problemleri, beslenme sorunları ve obsesif düşünceler gibi rahatsızlıkların artmasına sebep oldu. Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, NTV canlı yayınında virüsün psikolojik etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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23.03.2020 - 17:38| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 17:53
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