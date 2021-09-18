Drift atan otomobil işyerine daldı

Antalya'da kavşaktan drift atarak dönen otomobil kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra kaldırımı aşıp optik mağazasının vitrininden içeri girdi. İşyerindeki görevliler ve müşteriler büyük panik yaşarken ortalık savaş alanına döndü.

NTV 18.09.2021 - 12:22 | Son Güncelleme : 18.09.2021 - 12:29

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