Drift pahalıya patladı: 146 bin lira ceza, ehliyete el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, sürücü Y.O'nun 35 ARD 440 plakalı ATV ile drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan Y.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak", "drift yapmak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 146 bin 712 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatıldı.