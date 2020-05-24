Drone ile bayram harçlığı (İzmir ve Ankara'da çocuklara sürpriz)
Bayram harçlığı geleneği, çocuklar sokağa çıkmadan, teknolojiden yararlanarak sürdürüldü. İzmir ve Ankara'da drone operatörleri, corona virüs salgını yüzünden Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocuklara bir sürpriz yaptı. Operatörler, drone ile çocukların evlerine bayram harçlıklarını bıraktı. O anlar böyle görüntülendi.
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NTV 24.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 13:51
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