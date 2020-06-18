DSÖ Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Toger Ergüder: Türkiye'de gerçek vaka sayısı 6-7 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Toger Ergüder, Türkiye'deki vaka sayılarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Virüs taşıyanların yüzde 80'i hiçbir belirti göstermiyor. Vaka sayılarını en az 6-7 ile çarpmak lazım" dedi.

NTV 18.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 13:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER