DSÖ Wuhan heyeti uzmanı Hung Viet NTV'de

Dünyayı 1 yıldan fazla süredir bir kabusa sürükleyen virüs nereden çıktı? Dünya Sağlık Örgütü bu sorunun cevabını bulmak için Ocak ayında Wuhan'a bir heyet göndermişti. Virüsün kaynağını araştıran bu heyet bir ay Wuhan'da kaldı ve orada araştırmalar yaptı. O bilimsel veriler bir raporda toplanıyor ve o rapor kısa bir süre içinde de açıklanacak. Biliminsanları, virüsün kaynağı ile ilgili nasıl bir sonuca ulaştı, ya da ulaşabildi mi, o 1 ayda Wuhan'da neler yaşandı? (Haber: Deniz Kilislioğlu)
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NTV 11.03.2021 - 14:18| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 14:40
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