Dudaklı Köyü'nde selin ardından

Bursa'da selin en büyük hasara yol açtığı yerlerin başında Dudaklı Köyü var. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Sokaklar ve evler balçık yığınlarıyla kaplı, temizlik çalışmaları devam ediyor. 1,5 metreye ulaşan su, bir evin girişine yuva yapan kumrunun yuvasına kadar geldi ama kuş yavrularını terk etmedi. NTV ekibinden Osman Terkan ve Kameraman Cumhur Çatkaya'nın izlenimlerini aktardı.
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NTV Haber 22.06.2020 - 16:13| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 16:28
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