Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Ankara Siteler’de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu. Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranda çalışan 3 kişi, düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı.

Haberler - NTV 23.10.2021 - 13:16 | Son Güncelleme : 23.10.2021 - 13:23

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