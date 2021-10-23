Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Ankara Siteler’de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu. Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranda çalışan 3 kişi, düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı.
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