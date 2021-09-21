Düğün 'eğlence'si: Arkadaşları havaya kurşun sıktıkça damat şınav çekti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir düğünün ardından ‘eğlence’ diye yapılanlar ‘pes’ dedirtti. Araçlarla yolu trafiğe kapatan grup, damadı ortalarına aldı. İki kişinin elinde tabanca, birinde de tüfek vardı. Arkadaşı havaya kurşun sıktıkça damat şınav çekti.
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ntv.com.tr 21.09.2021 - 16:40| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:52
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