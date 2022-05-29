Düğün kavgasında polise yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt’ta sokağı kapatarak düğün yapmak isteyen bir aile ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda iki kişinin polise yumruk atarak saldırdığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 29.05.2022 - 09:54| Son Güncelleme : 29.05.2022 - 10:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.