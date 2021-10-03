Düğün konvoyunda havaya ateş açtı: Etraftaki çocukları bile umursamadı
İstanbul Pendik’te gelin almak için sokağa giren düğün konvoyundaki bir kişi, havaya defalarca ateş açtı. Çevresindekilere aldırış etmeden kurşun sıkmaya devam eden adam, 20 el ateş etti. Gelinin evden çıkıp araca binmesinin ardından konvoy sokaktan ayrıldı. Silahlı magandanın havaya ateş ettiği anları, mahalle sakinlerinden biri cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sokaktaki bir çocuğun ateş açılırken elleriyle kulaklarını kapattığı görülüyor.
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ntv.com.tr 03.10.2021 - 13:11| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 13:25
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