Düğün konvoyunda tehlikeli anlar...

İstanbul'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu. Görüntüler Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde kaydedildi. Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Şeritleri kapatarak ilerleyen iki araç, trafikte tehlike oluşturdu.
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ntv.com.tr 27.07.2020 - 17:35| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 17:50
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