Düğün magandaları: Havaya ateş açtılar, sokakta ateş yaktılar
Bursa’da düğün sonrası sokakta eğlence düzenleyen bir grup, etraftaki çocuklara aldırmadan havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polisin geldiğini gören silahlı kişiler kayıplara karıştı. İstanbul Esenyurt’ta da yine bir düğün sonrasında yol trafiğe kapatılarak ateş yakıldı. Komşulardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde gelinin de ateşin etrafında dans ettiği görüldü. İhbar üzerine mahalleye gelen polis, ateşli düğün eğlencesini sona erdirdi.
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ntv.com.tr 06.08.2021 - 14:10| Son Güncelleme : 06.08.2021 - 14:21
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