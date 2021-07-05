Düğünde bin tane 5 lira taktılar

Antalya'da arkadaş ortamlarında cebinden 5 liradan fazla çıkmayan arkadaşlarına, düğününde bin tane 5 lira taktılar. 'Beşlikçi' lakaplı damat Halil İbrahim Tanrıkulu ise, “İşlerimden dolayı bozuk para lazım bize o yüzden adımız '5 lira' kaldı” dedi.

NTV 05.07.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 13:13

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