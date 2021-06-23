Düğünde çocukların eline silah verip ateş açtırdılar
Samsun'da bir düğüne katılanlar, çocukların eline silah verip havaya ateş açtırdılar. Davetlilerden bazıları, tabanca ve tüfeklerle önce kendileri dakikalarca havaya ateş açtı ardından da çocukların eline silah verip onlara ateş ettirdiler.
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ntv.com.tr 23.06.2021 - 14:24| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 15:10
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