Düğünde damada pompalı tüfek taktılar

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir düğünde arkadaşları damada ‘pompalı tüfek’ taktı. Takı merasimini yapan kişinin ‘‘Şeytan doldurmasın, güçlü bir alkış alabilir miyiz?’’ demesiyle salonda büyük alkış koptu. Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 09:53

TÜRKİYE HABERLERİ