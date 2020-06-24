Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor: Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre düğünler mümkün olduğunca açık havada yapılacak, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar düğüne alınmayacak, gelinle damat dışında kimse dans edemeyecek. Maske de şart... İşte ayrıntılar...

NTV 24.06.2020 - 15:36 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 16:35

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