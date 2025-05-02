Düğünün davetsiz misafiri! Pasta yedi, takıları çaldı
Adana'da Sedef Ü. ile Adem Ü.’nün düğününe davetli gibi katılan Sinan E., pistte bir süre eğlendikten sonra pastasını da yedi. Takı töreninde piste dönen Sinan E., düğün kamerası kayıttayken para sayma bahanesiyle kutudan aldığı 40 bin lirayı çaldı. Gelin ve damada da su ikram ettikten sonra salondan ayrılan Sinan E., tespit edilip yakalandı. Sinan E.’nin bir hafta önce de başka bir düğünde aynı yöntemle 60 bin lira çaldığı belirlendi.
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