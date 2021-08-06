Dükkan sahibi ile kiracısı kavgaya tutuştu: Lüks aracın camını böyle patlattı
İstanbul Esenyurt’ta dükkan sahibi ile kiracası arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kiracı bir süredir dükkan kirasını ödemiyordu. Tartışma sırasında sinirlenen kiracı, yerden aldığı kaldırım taşını dükkan sahibinin otomobiline fırlattı. Arabasının ön camı patlayan dükkan sahibi de kaldırım taşıyla kiracıya saldırdı. Kavga araya giren mahalle sakinleri tarafından güçlükle ayırıldı.
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ntv.com.tr 06.08.2021 - 11:02| Son Güncelleme : 06.08.2021 - 11:29
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